Turizm işletmecisi Abdullah Dirier de yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.





İlçenin kendine has güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülediğini anlatan Dirier, "Bu bayram çok güzel ve yoğun geçti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Ne mutlu bize, inşallah her dönem böyle devam eder." şeklinde konuştu.