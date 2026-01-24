Şanlıurfa’da kar yağışı: Ulaşımda aksamalar ve çatı çökmeleri yaşandı

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, ulaşımda aksamalar ve çatı çökmelerine de neden oldu. Öte yandan tarihi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları karla kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi.

1 /10 Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı, kentin simgesi olan Balıklıgöl çevresinde eşsiz görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Balıklıgöl’e akın ederek fotoğraf çektirdi. Balıklıgöl'ün yanı sıra Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları da karla kaplandı.

2 /10 Ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı, kent genelinde bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kent meydanında bulunan sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

3 /10 Çökmenin ardından belediye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak enkaz kaldırma çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bazı ağaçlar da devrildi.

4 /10 İl merkezi ve ilçelerde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları ve ana arterleri açmak için seferber oldu.

5 /10 Şanlıurfa Valiliği, şehirler arası yollar ile çevre yollarının TIR ve benzeri ağır vasıtaların geçişine kapatıldığını duyurdu.

6 /10 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir içi ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerden mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

7 /10 BİRECİKTE HEYELAN

Kar yağışının ardından Birecik İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, bir evin üzerine heyelan sonucu çamur aktı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, tepenin eteğinde bulunan evin çatısına toprak kaymasıyla birlikte çamurun hızla aktığı, ardından evin çevresine yayıldığı görüldü.

