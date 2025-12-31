Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçtaki sürücü bulunamadı: Çalışmalar devam ediyor

Toplam 156 personelin görev aldığı çalışmalarda ekiplerin sıkı bir koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Vali Şıldak, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Kayıp vatandaşı en kısa sürede bulmak için yoğun bir gayret gösterildiğini belirten Vali Şıldak, arama çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.







