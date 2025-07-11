Şanlıurfa'da tıp dünyasında önemli gelişme: İleri yaşına rağmen tüm riski göze aldı, 53 yaşındaki kadın ikiz bebek sahibi oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tıp dünyasını sevindiren bir gelişme yaşandı. 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) sayesinde ikiz bebeklere hamile kaldı ve başarılı bir doğum gerçekleştirerek iki sağlıklı bebeği dünyaya getirdi. Yüksek riskli bir gebelik olmasına rağmen, Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert'in titiz takibi sayesinde anne ve bebekler sağ salim kavuştu.

1 /5 Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki Ahsen Tanrıverdi, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu. Hem ileri yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.

2 /5 Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi. Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.

3 /5 Hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapılan kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.

4 /5 Hastanede görevli Op. Dr. Abdurrahman Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

