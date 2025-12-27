SDG için son 5 gün

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Dikey Koridor'a teklif yok
Yunanistan’ın Türkiye’yi by-pass ederek Avrupa enerji güvenliğinde kilit aktör olma hedefi, Dikey Gaz Koridoru’na ilgi gösterilmemesiyle ağır darbe aldı. ABD’nin siyasi desteğine rağmen projenin kapasite ihalesine tek bir teklif dahi sunulmadı. Bu sonuç, Atina’nın enerji merkezi olma planlarının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini ortaya koydu. Uzmanlar, Türkiye’yi dışlayan enerji projelerinin mevcut koşullarda sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.
SDG için çember daralıyor
Suriye yönetimi, 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen terör örgütü SDG ile teması kesti. Şam, yeni yılla birlikte SDG’den petrol sahalarının devrini, devlet kurumlarının teslimini ve örgüte eleman alımının durdurulmasını talep edecek. Şartların reddedilmesi halinde askeri operasyon için düğmeye basılacak. Türkiye de talep edilmesi durumunda operasyona destek verecek.
Mücadeleyi asla bırakmam
Trabzonspor’un Nijeryalı golcü oyuncusu Onuachu, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin kupa kazanmak olduğunu söyledi. Onuachu, savaşçı ve tutkulu bir futbolcu olduğunu belirtip karakter olarak mücadeleyi asla bırakmadığını vurguladı.