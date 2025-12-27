SDG için son 5 gün

SDG için çember daralıyor

Suriye yönetimi, 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen terör örgütü SDG ile teması kesti. Şam, yeni yılla birlikte SDG’den petrol sahalarının devrini, devlet kurumlarının teslimini ve örgüte eleman alımının durdurulmasını talep edecek. Şartların reddedilmesi halinde askeri operasyon için düğmeye basılacak. Türkiye de talep edilmesi durumunda operasyona destek verecek.