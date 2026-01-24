Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Borsa İstanbul bir yıllık getiriyi üç haftada sağladı
2026'ya güçlü başlayan Borsa İstanbul pozitif ivmesini koruyor. 2025’teki yüzde 14,55’lik toplam getirisini ocak ayının ilk 3 haftasında yüzde 15,37'lik kazançla aşan BİST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 13 bin 30 puana taşıdı.
İşte SDG'nin Sednaya'sı
Yeni Şafak, PKK/YPG/SDG’den temizlenen El-Aktan Hapishanesi’ndeki durumu yerinde gözlemledi. Mahkum yakınlarının hapishane önündeki bekleyişi sürerken, SDG evrakların bir kısmını yaktığı için tahliyeler gecikiyor. SDG’nin Sednaya’sı olarak bilinen hapishanede tüm mahkumların dosyası bu yüzden tek tek inceleniyor. Sırf terör örgütüne muhalif olduğu gerekçesiyle hapsedilenlerin, önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.
Fırtına'nın zirve inadı
Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maçında Kocaelispor’u geçen Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı da Onuachu ve Zubkov ile devirdi. Puanını 41 yapan Fırtına, lider Galatasaray'la puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.