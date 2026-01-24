Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
SDG'nin Sednaya'sı

SDG'nin Sednaya'sı

04:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Borsa İstanbul bir yıllık getiriyi üç haftada sağladı

2026'ya güçlü başlayan Borsa İstanbul pozitif ivmesini koruyor. 2025’teki yüzde 14,55’lik toplam getirisini ocak ayının ilk 3 haftasında yüzde 15,37'lik kazançla aşan BİST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 13 bin 30 puana taşıdı.

İşte SDG'nin Sednaya'sı

Yeni Şafak, PKK/YPG/SDG’den temizlenen El-Aktan Hapishanesi’ndeki durumu yerinde gözlemledi. Mahkum yakınlarının hapishane önündeki bekleyişi sürerken, SDG evrakların bir kısmını yaktığı için tahliyeler gecikiyor. SDG’nin Sednaya’sı olarak bilinen hapishanede tüm mahkumların dosyası bu yüzden tek tek inceleniyor. Sırf terör örgütüne muhalif olduğu gerekçesiyle hapsedilenlerin, önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.

Fırtına'nın zirve inadı

Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maçında Kocaelispor’u geçen Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı da Onuachu ve Zubkov ile devirdi. Puanını 41 yapan Fırtına, lider Galatasaray'la puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 24 Ocak AFAD son depremler