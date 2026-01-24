İşte SDG'nin Sednaya'sı

Yeni Şafak, PKK/YPG/SDG’den temizlenen El-Aktan Hapishanesi’ndeki durumu yerinde gözlemledi. Mahkum yakınlarının hapishane önündeki bekleyişi sürerken, SDG evrakların bir kısmını yaktığı için tahliyeler gecikiyor. SDG’nin Sednaya’sı olarak bilinen hapishanede tüm mahkumların dosyası bu yüzden tek tek inceleniyor. Sırf terör örgütüne muhalif olduğu gerekçesiyle hapsedilenlerin, önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.