Şehir hastaneleri toplam 434 milyondan fazla muayene ile Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu

Modern ve yüksek sağlık hizmeti sunmak, tüm branşları tek çatı altında toplamak gibi amaçlarla yapılan şehir hastaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasitesi sayesinde koronavirüs ve 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremleri gibi toplumsal olaylarda etkin rol oynadı. Bunun yanı sıra 2017 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen 434 milyon 482 bin 41 muayene ile şehir hastaneleri, Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu.







