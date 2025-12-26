Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Silivri'de yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Silivri'de yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

00:0126/12/2025, Cuma
G: 25/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Silivri D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına, seyir halindeki servis aracı çarptı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Şehri Kuyumcu'ya (46) seyir halindeki 34 LRK 659 plakalı servis aracı çarptı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Kuyumcu, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Servis aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Silivri
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı