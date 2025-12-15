Sınır kapısındaki tır krizi devam ediyor: Yunanistan'daki eylemler devam ederken Türk sürücüler geçiş yapamıyor





YUNANİSTAN'IN İÇİNDEKİ PROBLEM, ULUSLARARASI TRAFİĞİ ETKİLİYOR





Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi.





İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.



