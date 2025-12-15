Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sınır kapısındaki tır krizi devam ediyor: Yunanistan'daki eylemler devam ederken Türk sürücüler geçiş yapamıyor

Sınır kapısındaki tır krizi devam ediyor: Yunanistan'daki eylemler devam ederken Türk sürücüler geçiş yapamıyor

13:0915/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Yunanistan'da 2 Aralık'tan bu yana devam eden çiftçi eylemleri, Türkiye tarafında sınır kapılarındaki tır trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Yunan çiftçiler, eylemleri kapsamında traktörlerini Kipi (Bahçeköy) Sınır Kapısı çevresine çekerek yolu daralttı.


Bu uygulama nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan yalnızca bozulabilir gıda ürünleri ile ilaç gibi acil yük taşıyan tırların geçişine izin veriliyor.

Diğer yük gruplarını taşıyan araçların geçişine ise izin verilmiyor. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor.


Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor. Eylemin gelecek haftaya dek sürmesi öngörülüyor.




YUNANİSTAN'IN İÇİNDEKİ PROBLEM, ULUSLARARASI TRAFİĞİ ETKİLİYOR


Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi.


İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.


Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise Yunanistan'daki eylemlerin Türk sürücüleri etkilemeye devam ettiğini belirtti.


Tır sürücülerinin eylem nedeniyle rotalarını kaydırmak zorunda kaldığını belirten Vural, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.

#tır
#sınır kapısı
#eylem
#gümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ve memur maaş zam hesabı değişti! MB anketi sonrası zam tablosu: İşte SSK, Bağkur, memur emeklisi için yeni tutarlar