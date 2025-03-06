Sinop'ta 3 ev heyelanda yıkıldı: Yaralılar var

"UMKE, belediye, itfaiye, İl Özel İdare ve jandarmamız olay yerine hareket ettiler. Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle, Samsun ve Kastamonu illerimizden 20 kişilik AFAD kurtarma ekipleri de yola çıktılar. En kısa sürede ulaşacaklar. Şu anda göçük altında karı koca 2 vatandaşımız bulunmakta.