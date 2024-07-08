Sır perdesi 32 yıl sonra aralandı: Ailesini ararken kendi mezarını buldu

"Ailemi ararken mezarımı buldum"





Ailesini bulmak için çalmadığı kapı bırakmayan Ayşe Neşeli, bu süreçte kendi mezarını bulduğunu söyledi. Neşeli, "Annemi bulduktan sonra yaptığım araştırmada, annemin bir kızının olduğunu ancak doğumdan hemen sonra öldüğünü öğrendim. Aslında kendi mezarımı aramaya başladım. Aile yakınları doğan çocuğu aile mezarlığına gömdüklerini söylediler. Bu sayede kendi mezarımı da bulmuş oldum" dedi.





DNA sonuçlarını mahkemeden öğrenen Ayşe Neşeli bu sevincini adliye çıkışında ve mahallesinde davul ve zurna çaldırarak kutladı.





Ev arkadaşının üvey kuzeni olduğunu öğrenen Nimet Tosun da yaptığı açıklamada, "Ayşe Neşeli'yi engelli oğluma baksın diye evime aldım. Uzun zamandır birlikte kalıyoruz. Ayşe Neşeli ailesini bulduğunu ve abisinin kendisini görmeye geleceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Evimize gelen ve 'Ayşe'nin abisiyim' diyen kişi benim kuzenim çıktı. Çocukluğumda L.S teyzenin bir kızının doğduğunu ve doğduktan sonra öldüğünü duymuştum. Meğerse öldü denilen kız Ayşe Neşeli'ymiş" ifadelerini kullandı.



