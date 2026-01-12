Şırnak’ta kaçakçılara geçit verilmedi: 21 milyon liralık ürün ele geçirildi

5-11 Ocak tarihleri arasında 111 şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda apılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 5 gram metamfetamin maddesi, 47 gram kokain maddesi, 3 bin 56 litre kaçak motorin, 169 adet cep telefonu, 22 bin 928 adet bandrolsüz sigara, 41 kilo nargile türünü, 46 litre alkollü içecek, 2 bin 143 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 181 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 528 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, bin 220 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.