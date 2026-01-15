Yeni Şafak
Sivas'ta polis özel harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

17:1015/01/2026, Perşembe
IHA
Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, kahraman polisleri çok önemli ve aynı zamanda kutsal bir görev için sınır ötesine uğurladıklarını belirtti.

Göreve giden polislere başarılar dileyen Şimşek, "İnşallah orada devletimizin bekası, milletimizin huzuru için kahramanca en güzel şekilde görevinizi icra edeceksiniz. Sizler mazisi şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu bir teşkilatın mensubusunuz. İnanıyorum ki gitmiş olduğunuz bölgede kahramanlık göstereceksiniz, vatan sevgisi ve üstün sorumluluk anlayışıyla görevinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Allah sizleri her türlü beladan, musibetten korusun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Güle güle gidin, güle güle gelin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'nın da katıldığı törende, İl Müftüsü Hasan Limon tarafından dua edildi ve kurban kesildi.

Uğurlama programı, yapılan duaların ardından PÖH timlerinin Suriye’ye hareket etmesiyle sona erdi.

