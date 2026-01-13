Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas’ta şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Sivas’ta şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

17:0813/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Sivas’ta merkeze bağlı Pınarca köyünde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle caminin minare külahı koparak uçtu.Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay Sivas’ın merkeze bağlı Pınarca köyünde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi.

Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgârın şiddetini artırması sonucu, köyde bulunan caminin minaresinde bulunan külah yerinden koparak uçtu. 

Şiddetli rüzgârın etkisiyle kopan minare külahı cami çevresine düşerken, olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, camide maddi hasar oluştu.

#Sivas
#rüzgar
#cami
#minare
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi