Sivas'taki 'timsah gözü' görenleri şaşırtıyor: Hakkındaki rivayet hala bir sır

Başka illerle bağlantı rivayeti





Göl derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunlar daha derine inilmesine izin vermiyor. Yosunların her yıl düzenli olarak temizlendiği gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğuna inanılıyor.