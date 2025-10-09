Sivas'taki 'timsah gözü' görenleri şaşırtıyor: Hakkındaki rivayet hala bir sır

Sivas’ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsizgöl, her mevsim doğanın farklı bir yüzünü sergileyerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Sivas’a 82 kilometre, Doğanşar’a 16 kilometre uzaklıktaki Dipsizgöl Tabiat Parkı sonbaharda büründüğü pastel renklerle adeta yağlıboya tablosunu andırıyor.
Benzerliğiyle ’timsah gözü’ olarak da adlandırılan göl ve çevresindeki ağaçlar sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlar, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen gölü herkesin mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.
Başka illerle bağlantı rivayeti
Göl derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunlar daha derine inilmesine izin vermiyor. Yosunların her yıl düzenli olarak temizlendiği gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğuna inanılıyor.
Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Dipsizgöl’ün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, bölgenin bol ve temiz oksijene sahip olduğunu dile getiriyor.