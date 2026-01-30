Sivas'tan Türkiye'ye yayılacak: Belediye mühendisleri tarafından tasarlandı su kaçaklarını tespit edecek faturaları düşürecek

TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLACAK





Başkan Uzun, "Tabii biz bu su sayacıyla birlikte Türkiye’de örnek bir sayaç ortaya koyacağız. Önce kendi şehrimizde kullanacağız. Daha sonra biz bunu diğer şehirlere, onların belediyelerinden talep eden kim varsa satmayı planlıyoruz" dedi.





Uzun, anten sistemleri ile radyo frekansından yararlanılarak ağ kurulacağını söyleyerek, "Mevcut sayaçlarda kart kullanılıyor. Vatandaşımız yükleme yapmak için belediyemiz ve yükleme noktalarına gitmek zorunda kalıyordu. Biz bunu tamamen bitiriyoruz. Manuel kısımları da tamamıyla bitiriyoruz. Şu an şehrimize yaklaşık bin 300 civarında anten kurulumu gerçekleştireceğiz. Bu anten kurulumu ile birlikte biz bütün sayaçları radyo dalgaları ile birbirine bağlayacağız. Vatandaşlarımız belediyemizin sitesine girip motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödeniyorsa, kendi sayacına kendi suyunu istediği kadar yükleyebilecek. Su yükleme noktasına gitmek zorunda kalmayacak. Tamamıyla uzaktan bir sistem, bir konfor getiriyoruz" diye konuştu.



