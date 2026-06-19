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Son çiviyi tahta yerine eline çaktı: Saniyelik dalgınlık faciaya dönüşüyordu

Son çiviyi tahta yerine eline çaktı: Saniyelik dalgınlık faciaya dönüşüyordu

20:2019/06/2026, Cuma
IHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda eline çivili tahta çakan işçi yaralandı.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Talha Ç. (24), çivi tabancasıyla çalışma yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı.

 Çivinin saplanmasıyla birlikte eline tahta parçası da yapışan genç işçi yaralandı.

Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahale sonucu eline saplanan çivi çıkarılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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