Sonuna kadar gideceğiz ucu kime dokunursa dokunsun

Sonuna kadar gideceğiz ucu kime dokunursa dokunsun

21/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Satın alma gücünde İtalya’yı geçiyoruz

Küresel risklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin büyüme performansının dünyayı geride bıraktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, IMF tahminlerine göre Türkiye’nin bu yıl satın alma gücü paritesinde İtalya’yı geçerek Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise 11’inci büyük ekonomisi olacağını belirtti.


Başsavcı Gürlek'ten bahis soruşturması mesajı: Sonuna kadar gideceğiz ucu kime dokunursa dokunsun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye’nin gündemini meşgul eden bahis soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Önümüzdeki günlerde yeni operasyon yapılacağını söyleyen Gürlek, “Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri, bunlar olacak önümüzdeki günlerde...” dedi.


Play-off'ta rakip Romanya

FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda play-off kuraları İsviçre’de çekildi. 1. torbadan ev sahibi olarak kuraya katılan Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya oldu. Ay-yıldızlılar 26 Mart’ta kazanırsa, 5 gün sonra finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

