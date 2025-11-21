Başsavcı Gürlek'ten bahis soruşturması mesajı: Sonuna kadar gideceğiz ucu kime dokunursa dokunsun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye’nin gündemini meşgul eden bahis soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Önümüzdeki günlerde yeni operasyon yapılacağını söyleyen Gürlek, “Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri, bunlar olacak önümüzdeki günlerde...” dedi.



