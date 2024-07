Sultangazi'de büyük panik: Yıkım çalışması sırasında yan binanın duvarları yıkıldı

"YUKARIDAN AŞAĞIYA DÖRT DAİREMİZ YIKILDI"





Eda Apartmanı'nda yaşayan Dilşah Güzel, "3 aydır inşaat devam ediyor. İçerden yıktılar önce, artık nasıl yıktılarsa biz orayı bilmiyoruz. Buraya bir sac çektiler. Bugün de yıkım vardı. Yıkım olduğu için ben sabah evden çıktım, rahatsız olmayayım diye. Kızımın evine gittiğimde haber geldi, 'Gelin, eviniz yıkıldı' diye. Biz geldiğimizde kepçe ne bir su motoru getirmiş, ne bir mühendis var, ne can güvenliği var. Çevreye de zarar. Yukarıdan aşağıya dört dairemiz yıkıldı. Yatak odası duvarları yıkıldı. İçerideki bütün fayanslar da patladı. Kendi yıktıklarının da ne müteahhidi belli ne kepçecisi belli. Kim yıktı? Kim yaptı? Biz bize kaldık. Şu an girdim içeri evimi tanımaz oldum. Ne halde olduğunu bilmiyorum. 3 çocuğumla kendim yatak odasından çıkmasam ölecektim orada. Şimdi evi tahliye ettiler. Biz bir su bardağı bile almadan evden çıktık. Bütün eşyalarımız kaldı. Can güvenliğimiz de yok. Şu an gidecek yerimiz de yok. Bu gidişle ev daha sonra çökecek" dedi.