Sürücüler dikkat! Meclis'ten 6 madde daha geçti: Yeni trafik cezaları belli oldu

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören ve trafik düzenlemelerini kapsayan kanun teklifinin 6 maddesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni düzenlemelerle birlikte kurallara uymayan sürücülere 2 bin 500 TL’den 46 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak, bazı ihlallerde ehliyetler 30 gün süreyle geri alınacak. İşte yeni cezalar...
TBMM Başkanlığına sunulan önergeler doğrultusunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. Genel Kurul’da ilk 23 maddesi ele alınan teklifin, yapılan oylamalar sonucunda 6 maddesi daha kabul edildi.
Kamu huzurunu bozanlara 3 bin lira ceza
Trafikte kamu düzenini ve güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler kabul edildi. Buna göre, araçlarda kullanılan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının, yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu hale getirildi. Kurala aykırı davrananlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Araçlarda mevzuata uygun olmayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını bulunduran ya da kullanan sürücülere 21 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca, sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde görüntü cihazı bulunduran araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Seyir halinde cep telefonu, araç telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Tekrarlayan trafik ihlallerine ağır ceza
Trafik kurallarını aynı yıl içinde birden fazla kez ihlal eden sürücülere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içerisinde ikinci kez kural ihlali yapan sürücülere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı yıl içinde üç veya daha fazla ihlalde bulunanlara ise her bir ihlal için 20 bin lira para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri de 30 gün süreyle geri alınacak.
Sürüş esnasında yolcuların emniyet kemeri ya da yönetmelikte yer alan koruyucu sistemlerin usulüne uygun olarak kullanılması mecburi hale getirilecek.
Araçlarda kullanılacak koruyucu sistemlerin kapsamı ve uygulama esasları yönetmelikle netleştirilecek. Buna göre, söz konusu sistemlerin teknik özellikleri, sayısı ve hangi araç türlerinde hangi tarihten itibaren zorunlu olacağı ayrıntılı şekilde düzenlenecek. Uygulamanın şartları da yine yönetmelikte belirlenecek.
Yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve yolculuk süresince emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılması zorunlu olacak.
Emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 TL ceza
Trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenleme kapsamında emniyet kemeri kullanımına ilişkin yaptırımlar netleştirildi. Buna göre, emniyet kemerini usulüne uygun şekilde takmayan sürücüler ile yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası kesilecek.
Emniyet kemeri zorunluluğunu bir yıl içinde dört kez ihlal eden sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.
Trafik düzenlemesine göre, kural ihlali nedeniyle geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri, idari para cezasının tamamının tahsil edilmesinin ardından iade edilecek. Cezasını ödemeyen sürücüler, belirlenen süre dolsa dahi ehliyetlerini geri alamayacak.
Çocukların güvenliğini sağlamayana 5 bin lira ceza
Sürücüler, 15 yaşını doldurmamış çocukların emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü, çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirtilen diğer koruyucu ekipmanları usulüne uygun şekilde kullanmasını sağlamakla yükümlü olacak.
Belirlenen koruyucu sistemler kullanılmadan ya da uygun şekilde takılmadan çocukların seyahatine izin veren sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Kaza yerini terk eden sürücüye 46 bin TL ceza
Ulaştırma yetkilileri, anlaşma sağlanmamış trafik kazalarında sürücülerin uyması gereken kuralları netleştirdi. Maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü kazalarda, zabıta izni olmadan ve zorunlu haller dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Cezanın kapsamına, kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar oluşmuş olaylar giriyor. Kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemese dahi, sürücüler sorumluluğun belirlenmesine yardımcı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak.
Kaza yerini terk eden sürücüye hapis cezası
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Olay yerinden ayrılan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.