Sürücüler dikkat! Meclis'ten 6 madde daha geçti: Yeni trafik cezaları belli oldu

Tekrarlayan trafik ihlallerine ağır ceza

Trafik kurallarını aynı yıl içinde birden fazla kez ihlal eden sürücülere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içerisinde ikinci kez kural ihlali yapan sürücülere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı yıl içinde üç veya daha fazla ihlalde bulunanlara ise her bir ihlal için 20 bin lira para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri de 30 gün süreyle geri alınacak.