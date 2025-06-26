Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da 186 metrelik gemi karaya oturdu

Tekirdağ'da 186 metrelik gemi karaya oturdu

09:4326/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bu sabah karaya oturan yük gemisinin kıyıya oturduğu anlar, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e arpa taşıyan Bahama bandıralı 186 metre uzunluğundaki ‘ANGY R' isimli kuru yük gemisi, kaptanın uyuduğu iddiası ile Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Geminin kıyıya doğru sürüklendiği ve sığ suda durduğu anlar, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.


Görüntülerde geminin açıkta rotasını değiştirmeden kıyıya yaklaştığı, ardından sığlıkta aniden durduğu net şekilde görülüyor.


Olay sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri, geminin bulunduğu alanda tarama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Gemide bulunan 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İlk günkü kurtarma çalışmalarında gemi kendi kendini kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.





Gemi kurtarma çalışmaları hava kararmasıyla birlikte durdurulurken, sabah saatlerinde yeniden başlatılması planlanıyor.





#tekirdağ
#şarköy
#gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM son dakika olarak açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?