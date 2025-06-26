Tekirdağ'da 186 metrelik gemi karaya oturdu





Olay sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri, geminin bulunduğu alanda tarama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Gemide bulunan 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İlk günkü kurtarma çalışmalarında gemi kendi kendini kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.











