Tekirdağ'da bir kilometrelik horon kuyruğu

Kemençe gece yarılarına kadar susmadı





Kemençesiyle horona eşlik eden Gökdeniz İncehasan, şenliğin artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Yayla şenliklerinin 21 senesindeyiz. Büyük horon halkaları oluyor. Ben de kemençeciyim, burada çalıyorum. Gece yarılarına kadar eğleniyoruz. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Çok mutluyuz. Yaşadığımız sürece horonumuzu burada devam ettireceğiz. Horon halkalarımız şenliğin bütün etrafını dolaşıyor" dedi.