TIR’ın arkadan çaptığı servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünde yaralanan Ö.K., A.Ç., T.A., N.F., Z.Y., Ü.E., L.T., H.Y. ve N.A., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.