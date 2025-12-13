Yeni Şafak
TIR’ın arkadan çaptığı servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı

00:0213/12/2025, Cumartesi
G: 12/12/2025, Cuma
DHA
Eskişehir'de TIR'ın arkadan çarptığı işçi servisi minibüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa çevre yolunda meydana geldi. Mesut E. yönetimindeki 03 ACM 533 plakalı TIR, iddiaya göre Gökhan Y. idaresindeki 26 S 1036 plakalı işçi servisi minibüsüne arkadan çarptı. Kazada savrulan servis minibüsü, kaldırıma çıkarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünde yaralanan Ö.K., A.Ç., T.A., N.F., Z.Y., Ü.E., L.T., H.Y. ve N.A., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Eskişehir
#Tır
#Servis minibüsü
