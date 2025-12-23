Yeni Şafak
Tokat’ta otomobil su kanalına düştü: Bir kişi yaralandı

23:5423/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Tokat’ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Gezirlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (27) idaresindeki 60 HY 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki su kanalına düştü.

 Su kanalının boş olması muhtemel faciayı önledi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

