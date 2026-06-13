Toroslar’ın kar suyuyla 200 yıldır dönüyor: Dedesinden kalan emaneti devraldı şimdi o işletiyor

Çınar, "Bu değirmen bize dededen kalan bir miras. Sonrasında ben devraldım. İnşallah benden sonra da devam edecek. Burada hem vatandaşlarımızın ürünlerini öğütüyoruz hem de bu kültürün kaybolmaması için mücadele ediyoruz. Ömrüm yettiği sürece bu değirmeni yaşatmaya devam edeceğim" dedi.