Trafikte korku dolu anlar: Tartıştığı sürücünün kapısını açmak istedi, otomobil ilerleyince yere düştü

'2 DEFA ANİ FREN YAPTI'

Olayın ardından emniyete giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Muhammed Yağız Ö. ifadesinde, “Cadde üzerinde ilerlediğim esnada 34 GZG 696 plakalı kırmızı renkli aracın benim arkamdan makas atarak geldiğini gördüm. Benim önümde ani fren yapınca ben de video kaydı almaya başladım. Video kaydına başlayınca araç sürücüsü önümde iki defa ani fren yaptı. Bende kişiyle uğraşmamak için sağ şeride geçerek bu kişiden uzaklaştım. Fakat sürücü benim arkamdan gelerek beni taciz etmeye başladı. Akabinde ışıklarda aniden yine önümde durdu. Daha sonra cadde üzerinde ışıklarda kırmızı yandığı için durdum" dedi.



