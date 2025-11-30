Yeni Şafak
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı

Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı

00:4630/11/2025, Pazar
IHA
Eskişehir’de bir kadının işletmenin önünde asılı olan Türk bayrağını defalarca öpüp başının üstüne koyduğu anlar kameraya yansıdı.

İlginç olay, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün bölgeden geçen bir kadın, cadde üzerindeki bir veteriner işletmesinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını defalarca öpüp başının üstüne koydu.

 O anlar, veteriner işletmesinin içerisindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. İşletme yetkilileri, daha sonra sosyal medyada gördükleri görüntülerin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

"Görüntüyü bir müşterimiz tesadüfen çekmiş, biz de görünce duygulandık"


Konuyla ilgili düşüncelerini belirten Veteriner Sağlık Teknikeri Güler Kara, "İçeride bir müşterimiz otururken dikkatini çekmiş. Buradan geçen bir bayan defalarca bayrağımızı öpüyor, müşterimiz de bunu son anda videoya yakalıyor ve kendi sosyal medya hesabında paylaşıyor. Çok hoşuma gitti, aynı görüntüleri ben de paylaştım. Gerçekten çok güzel karelerdi. Bayrağımız kutsal ve her şeyden daha önemli. Bayrağımızın burada dalgalanması da bizim çok hoşumuza gidiyor" dedi.

