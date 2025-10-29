Türkiye'deki saklı cennet: Tam 300 yıllık! Gerçekten görsel bir şölen

"GERÇEKTEN GÖRSEL BİR ŞÖLEN"





Vali Karakaya, "Bitlis ilimiz, kadim kent kimliğinde bu tarz tarihi dokuları çok sayıda barındırıyor. Bu örneklerden birini hep birlikte görüyoruz. Gerçekten görsel bir şölen. Sonbaharın güzelliğiyle birleşince, adeta bizi asırlar öncesine götüren bir atmosfer oluşuyor. Hizan ilçemizde buna benzer köylerimiz de mevcut. Bu köylerin korunması için arkadaşlarımızla birlikte çalışma başlatacağız. Ayrıca tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin de planlanması amacıyla buradayız" diye konuştu.