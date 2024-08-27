Türkiye'den Bangladeş'e yardım eli: AFAD sel felaketinden etkilenenlerin yaralarını sarıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te yaşanan sel felaketinden etkilenen insanlara yardım eli uzatıyor. Bölgede zor şartlar altında kalan binlerce kişiye destek olmak amacıyla AFAD ekipleri, insani yardım paketlerini hızla ve etkin bir şekilde ulaştırıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Bangladeş'te 20 Ağustos'ta meydana gelen selin etkili olduğu bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "AFAD ekibimiz, afetten en çok etkilenen ve kara yolu bağlantılarının koptuğu Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaştı. Dağıtımına başlanan 16 bin 750 yardım paketi ile bölgedeki temel ihtiyaçları karşılıyor, afetin yaralarını sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.