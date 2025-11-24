Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Polis eksik olmuyor! Yaşayanların görüşleri farklı

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"





Perişan Yeter ise mahallelerinin güzel olduğunu anlatarak, “Mahallemizi kötülüyorlar ama burası çok güzel. Burada herkes birbiriyle yardımlaşır. Mahallenin adını boşuna çıkarmışlar. Tamam, ben doğdum doğalı adım gibi perişanım ama kapımız herkese açık. Gelip çayımızı içebilirsiniz, yemeğimi yiyebilirsiniz. Burası hiçbir zaman kötü olmadı, şimdi de değil” dedi.





"BURADA MİSAFİRPERVERLİĞİ GÖRSÜNLER"





Mahallede 19 yıldır esnaflık yapan Şükrü Şengül (45) de insanlarının dört dörtlük olduğunu ve mahalleye haksızlık yapıldığını ifade ederek, “Mahallemize kötü diyorlar ama bunlar hep kulaktan dolma bilgiler. Yıllardır burada yaşıyorum, esnaflık yapıyorum. Eskiden çatışmalar yaşanıyordu ancak şu an öyle bir şey yok. Bu algıya sahip olanlar gelip, burada misafirperverliği görsünler. Kimseye karışmazsan, sana da bir şey yapmaz. Sen kimsenin tavuğuna ‘Kışt’ demezsen, kimse de sana ‘Kışt’ demez” diye konuştu.