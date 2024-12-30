Türkiye'nin hayali gerçeğe dönüştü: Hepsi dünya tarihine damga vurdu

Erdoğan için bir diplomatik zafer daha

Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminden beri yapılan en büyük tutuklu değişimlerinden birinde oynadığı role dikkat çeken dünya basını "ABD ve Rusya arasındaki esir takasına ev sahipliği yapmak, ülkesini Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin merkezine yerleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir başka diplomatik zafer anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



