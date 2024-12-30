Türkiye'nin hayali gerçeğe dönüştü: Hepsi dünya tarihine damga vurdu

2024 yılı Türkiye için başarıların taçlandığı ve birçok ilkin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Diplomasiden uzay misyonuna, uluslararası ilişkilerden savunma sanayine kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı. İşte hayalleri gerçeğe dönüştüren ve tüm dünyaya damga vuran o olaylar...
Türkiye'nin hayali gerçeğe dönüştü
2024'ün ilk günlerinde tarihler 19 Ocak 2024'ü gösterdiğinde, Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştü.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, bilim misyonu kapsamında uzay yolculuğuna başladı.Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Falcon 9 roketi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden başarıyla fırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı, "Millî Uzay Programı'mız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun" diyerek tebrik etti.
KAAN dünya tarihine geçti
Türkiye'nin ilk 5. nesil savaş uçağı KAAN da ilk uçuşunu yaptı. Bayraktar TB3 SİHA, TGC Anadolu'dan ilk kalkış ve inişini başarıyla tamamladı.
Böylece kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti.
Esir takası dünya gündemine damga vurdu
ABD, Rusya, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus olmak üzere 7 ülke arasında MİT koordinasyonunda gerçekleşen esir takası dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Erdoğan için bir diplomatik zafer daha
Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminden beri yapılan en büyük tutuklu değişimlerinden birinde oynadığı role dikkat çeken dünya basını "ABD ve Rusya arasındaki esir takasına ev sahipliği yapmak, ülkesini Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin merkezine yerleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir başka diplomatik zafer anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Roketsan'ın envanterine girdi
Türkiye'nin hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olması yılın en önemli gelişmelerinden biri oldu.
Üstün özellikli 4 gemi TSK'ya teslim edildi
Hava savunmasındaki gelişmelere ek olarak denizlerin güvenliği için de büyük adımlar atıldı. Türk Savunma Sanayisi üstün özellikli 4 gemiyi daha TSK'ya teslim etti.
TB3 dünya havacılık tarihine geçti
İHA-SİHA alanında yaşanan bir diğer önemli gelişme Bayraktar TB3 SİHA'nın kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçmesi oldu.
Halka açık ilk uçuş
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.
Sudan ile Etiyopya arasında barış
Türkiye, küresel sorunların çözümüne olan katkısını, son olarak Sudan ile Etiyopya arasında uzun yıllardır devam eden ve adeta bir kangrene dönen anlaşmazlıkları çözerek sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığıyla, 12 Aralık'ta, Ankara'da bir araya gelen Sudan ve Etiyopya liderleri anlaşma sağladı.
Tarihte ikinci kez oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Suriyeliler eve dönüş yolunda
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi hiç şüphesiz 2024'ün en önemli olaylarından biri oldu.
Devrik lider Esed'in zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler ülkelerine geri dönmeye başladı.
Sahada yaşanan değişim sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerin çoğu Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti.