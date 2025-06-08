Türkiye'nin merhameti sınırları aştı

Türkiye’nin merhamet orduları, dünyanın dört bir yanında savaş, göçler, yoksulluk ve başka nedenlerle hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca insana umut oldu. TDV, Türk Kızılayı, İHH, İDDEF, Deniz Feneri, Sadakataşı ve daha pek çok yardım kuruluşu, Afrika’dan Asya’ya, Gazze’den Balkanlar'a geniş bir coğrafyada mazlumlara yardım elini uzattı.







