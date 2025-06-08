Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.
Türkiye'nin merhameti sınırları aştı
Türkiye’nin merhamet orduları, dünyanın dört bir yanında savaş, göçler, yoksulluk ve başka nedenlerle hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca insana umut oldu. TDV, Türk Kızılayı, İHH, İDDEF, Deniz Feneri, Sadakataşı ve daha pek çok yardım kuruluşu, Afrika’dan Asya’ya, Gazze’den Balkanlar'a geniş bir coğrafyada mazlumlara yardım elini uzattı.
Nüfusa göre en çok borsacı Karabük'te
Türkiye'de mayıs sonu itibarıyla toplam 6 milyon 528 bin 855 kişinin 13,49 trilyon lira büyüklüğünde pay senedi yatırımı bulunuyor. Borsadaki yatırımcının 1,6 milyonu İstanbul’da yaşarken, nüfusa oranla hisse senetlerine en yoğun ilgi Karabük’te görüldü. Karabük nüfusunun yüzde 13,69’unun borsa hesabı var.
İlk provada ABD'yi devirdik
Eylül ayında başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk olduğu ABD'yi mağlup etti. Ay-yıldızlılar henüz 1. dakikada geriye düştüğü mücadeleyi Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanarak ilk hazırlık sınavından başarıyla çıktı.