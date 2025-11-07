Türkiye’nin sığınak planı ortaya çıktı! Bakan Kurum ‘zorunlu’ deyip tek tek açıkladı: İşte sığınak yapılacak yerler

Türkiye genelinde “görünmeyen güvenlik ağı” kuruluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin afet ve güvenlik altyapısını güçlendirecek yeni Sığınak Yönetmeliği’ni duyurdu. Yeni yönetmelikle artık sadece binalar değil; AVM’ler, stadyumlar, metro tünelleri ve millet bahçeleri de sığınak kapsamına alındı.
Bakan Murat Kurum, “Sığınak zorunluluğu”nu resmen duyurdu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can güvenliği için binalarda sığınak zorunluluğu getiriyoruz. Artık yeni yapılacak tüm yapılarda bu standart geçerli olacak.” dedi.
Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Türkiye genelinde sığınak zorunluluğu artık yalnızca yüksek katlı konutları değil, büyük kamusal alanları da kapsıyor.
📍 Nerelere Sığınak Yapılacak?
Yeni düzenlemeye göre sığınak bulundurulması zorunlu hale getirilen alanlar şunlar:
Bağımsız bölümü 10’dan fazla olan konut binaları
Yatak sayısı 50’yi geçen yurt, otel ve pansiyonlar
25 yataktan fazla kapasiteye sahip sağlık tesisleri ve bakımevleri
Kapalı alanı 2.000 metrekareyi geçen sanayi ve üretim tesisleri
1.000 metrekareden büyük kamu binaları
AVM’ler, stadyumlar, millet bahçeleri ve büyük parklar
Metro tünelleri ve yer altı ulaşım hatları
Bu kapsamda özellikle büyükşehirlerdeki yeni toplu alan projeleri, sığınak altyapısına sahip olacak şekilde tasarlanacak.
Metro hatlarının bazı bölümleri ve millet bahçelerinin alt bölümleri, afet anında kullanılabilecek sığınak alanlarına dönüştürülecek.
Neden Zorunlu Hale Getirildi?
Türkiye, deprem kuşağında yer alması ve nüfus yoğunluğunun hızla artması nedeniyle afet anında güvenli barınma alanlarına ihtiyaç duyuyor. Bakan Kurum, bu düzenlemenin yalnızca deprem değil, yangın, sel, savaş veya kimyasal risk gibi acil durumlar için de koruma sağlayacağını belirtti.
Uzmanlara göre bu düzenleme, “şehirlerin altındaki görünmeyen güvenlik ağı” olarak nitelendiriliyor. Böylece yeni inşa edilen her bina, bir mini kriz yönetim alanı barındıracak.
Sığınaklar ne zaman aktif olacak?
Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Mevcut binalar için ise geçiş süreci tanındı. 2028 yılına kadar bu yapıların da standartlara uygun hale getirilmesi bekleniyor. Bundan sonra inşa edilecek tüm konut, kamu ve ticari yapılarda sığınak zorunluluğu hemen geçerli olacak.
Türkiye’de yeni güvenlik dönemi
Bu adım, Türkiye’nin afetlere karşı koruma kapasitesini artırmayı hedefleyen en geniş kapsamlı düzenlemelerden biri olarak değerlendiriliyor. Murat Kurum’un açıklamasıyla birlikte, Türkiye yalnızca binalar üstünde değil, yer altında da daha güçlü bir güvenlik altyapısına geçiş yapıyor.