Türkiye’nin sığınak planı ortaya çıktı! Bakan Kurum ‘zorunlu’ deyip tek tek açıkladı: İşte sığınak yapılacak yerler

Sığınaklar ne zaman aktif olacak?





Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Mevcut binalar için ise geçiş süreci tanındı. 2028 yılına kadar bu yapıların da standartlara uygun hale getirilmesi bekleniyor. Bundan sonra inşa edilecek tüm konut, kamu ve ticari yapılarda sığınak zorunluluğu hemen geçerli olacak.