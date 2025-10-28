Yeni Şafak
Üç araca vurup yoluna devam etti, karşı şeritte otomobille kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi yaralandı

23:3828/10/2025, Salı
IHA
Eskişehir’de önce park halindeki 3 araca çarpıp daha sonra ters yöne girerek otomobille kafa kafaya çarpışan sürücü, olay yerinden kaçtı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AJF 036 plakalı araç, cadde üzerinde seyrederken park halindeki 26 SP 795 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan üç araç hasar alırken, Tofaş marka araç kullanılamaz hale geldi.


Kazaya aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, karşı şeride geçerek Mustafa A. yönetimdeki 26 B 5563 plakalı araçla kafaya kafaya çarpıştı. 26 AJF 036 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücüyü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mustafa A. isimli sürücü itfaiye tarafından çıkarılarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan aracın yaptığı ilk kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


