'Ucube' yıkılıyor: Çorum'un 'demir kubbe'si için yıkım kararı çıktı

Açıklamaya göre; şehrin kalbinde uzun süredir tartışma konusu olan yapının kaldırılmasıyla park alanının hem daha ferah hem de işlevsel bir hale gelmesi hedefleniyor. Proje kapsamında parkın genel dokusu korunup kapsamlı bir yenileme gerçekleştirilecek. İlk olarak çelik konstrüksiyon tamamen sökülecek. Söküm işlemlerinin ardından parkın çevresi, Gazi Caddesi ve Bedesten ile bütünleşen görünüme sahip olacak. Parktaki yapıların çatı sistemleri yenilenecek, dış cephelerdeki parapet (perde) duvarlar kaldırılıp, yapıların mimari hatları ön plana çıkarılacak. Sanat galerisi üzerinden geçen havuzun yalnızca binaların ön kısmında kalan bölümü kapatılarak küçük bir meydan oluşturulacak, mevcut havuz yapısının diğer bölümleri ise korunacak. Binaların etrafındaki su yalıtımları ve zemin kaplamaları baştan sona yenilenecek. Zemin katta yer alan yapıların iç mekanlarında ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile zemin kaplamaları yenilenecek; iç mekanların tamamında onarım ve bakım çalışmaları yapılacak.







