Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Üçüncü adım Filistin devleti

Üçüncü adım Filistin devleti

04:0021/01/2026, الأربعاء
G: 21/01/2026, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Aralıkta 254 bin konut satıldı

Yüksek faize rağmen konut piyasası 2025'te altın çağını yaşadı. Bir önceki yıla

göre yüzde 14,3 artan konut satışları, 1 milyon 688 bin 910 adetle tüm zamanların

rekorunu kırdı. Aralık ayında da 254 bin 777 konutluk dev satışa imza atıldı.

Gazze'de üç adımda normalleşme

İşgalci İsrail ordusunun iki yıldan fazla süredir soykırım işlediği Gazze’de, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşaması başlıyor. Gazze’yi yönetecek Teknokrat Komite, ona danışmanlık yapacak Uluslararası Barış Kurulu ve güvenliği sağlayacak İstikrar Gücü’nün çalışmalarına başlamasıyla birlikte İsrail ordusunun çekileceği ve bağımsız Filistin devletinin kurulacağı 3 aşamalı bir normalleşme süreci başlayacak.

Aslan için kritik viraj

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında bugün evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile oynayacak. Şu ana kadar 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, adını ilk 24 takım arasına yazdırarak üst tura çıkmak için zorlu bir mücadele verecek.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar için sonuçlar ne zaman açıklanacak?