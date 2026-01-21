Üçüncü adım Filistin devleti

Gazze'de üç adımda normalleşme

İşgalci İsrail ordusunun iki yıldan fazla süredir soykırım işlediği Gazze’de, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşaması başlıyor. Gazze’yi yönetecek Teknokrat Komite, ona danışmanlık yapacak Uluslararası Barış Kurulu ve güvenliği sağlayacak İstikrar Gücü’nün çalışmalarına başlamasıyla birlikte İsrail ordusunun çekileceği ve bağımsız Filistin devletinin kurulacağı 3 aşamalı bir normalleşme süreci başlayacak.