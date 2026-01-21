Üçüncü adım Filistin devleti

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Aralıkta 254 bin konut satıldı
Yüksek faize rağmen konut piyasası 2025'te altın çağını yaşadı. Bir önceki yıla
göre yüzde 14,3 artan konut satışları, 1 milyon 688 bin 910 adetle tüm zamanların
rekorunu kırdı. Aralık ayında da 254 bin 777 konutluk dev satışa imza atıldı.
Gazze'de üç adımda normalleşme
İşgalci İsrail ordusunun iki yıldan fazla süredir soykırım işlediği Gazze’de, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşaması başlıyor. Gazze’yi yönetecek Teknokrat Komite, ona danışmanlık yapacak Uluslararası Barış Kurulu ve güvenliği sağlayacak İstikrar Gücü’nün çalışmalarına başlamasıyla birlikte İsrail ordusunun çekileceği ve bağımsız Filistin devletinin kurulacağı 3 aşamalı bir normalleşme süreci başlayacak.
Aslan için kritik viraj
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında bugün evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile oynayacak. Şu ana kadar 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, adını ilk 24 takım arasına yazdırarak üst tura çıkmak için zorlu bir mücadele verecek.