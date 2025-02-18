Uyuşturucunun etkisindeki iki genç arkadaşlarını önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar: Camı parçalayıp 10 metreden yere çakıldı

W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı.