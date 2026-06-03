Uzungöl yeni turizm sezonuna hazır

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Uzungöl'de yeni turizm sezonu öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:





"Yeni turizm sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunmak ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Uzungöl'deyiz. Trabzon'umuzun son yıllarda yükselen değeri olan turizmde, Uzungöl en önemli destinasyonlarımızdan biridir. Buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak adına güvenlikten ulaşıma, temizlikten itfaiye ve zabıta hizmetlerine kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Trabzon, bugün Türkiye'nin en güvenli turizm merkezlerinden biri konumundadır."