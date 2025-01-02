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Vakit daralıyor: Yunus balığı yanlışlıkla ırmağa girdi, ekipler seferber oldu

Vakit daralıyor: Yunus balığı yanlışlıkla ırmağa girdi, ekipler seferber oldu

19:552/01/2025, Perşembe
DHA
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Bartın'da balık sürüsü kovalarken denizden çıkıp Bartın Irmağı'na giren yavru yunusun yeniden Karadeniz'e ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisi çevresindeki piknik alanında oturan vatandaşlar, ırmakta yavru bir yunus görünce ihbarda bulundu. 

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yavru yunusun, Karadeniz'den balık sürüsünün peşine takılıp 13 kilometre boyunca yüzerek bölgeye ulaştığını tespit etti. 

Suya fener tutularak yunusun denize doğru yüzmesi sağlanmaya çalışıldı. Ancak başarılı olunamadı. 

Ekipler, yunusun fiziki temas sonucu strese girmesi endişesiyle suya girip yunusu yakalamaya çalışmadı. 

Tatlı suda uzun süre yaşayamayacağı belirtilen yunusun denize ulaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor. 

#Bartın
#Yunus balığı
#Irmak

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