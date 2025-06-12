Valilik son noktayı koydu: Tartışmalı plaj halka açıldı

Valilik açıklamasında, Mermerli Plajı'nın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bin 77 metrekarelik bir alan olduğu ve 30 yılı aşkın süredir ecrimisil karşılığında alkollü bir restoran ile birlikte plaj işletmesi olarak kullanıldığı hatırlatıldı.





Açıklamada, bu uygulamaya son verildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi: "Yıllık (2025) ecrimisil bedeli 720 bin TL ve kira bedeli 400 TL (birim fiyat) olan yaklaşık 300'ün üzerinde şezlong ile hizmet veren uygulamaya son verilmiştir."



