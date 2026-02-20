Yağmurlar Seyhan’ı doldurdu: Sevgi Adası’na ulaşım kesildi

Yetkililer gölde bir taşkın olmaması için kontrollü bir şekilde kapakları açarak suyu Seyhan Nehrine vermeye başladı.Göl kenarında gezintiye çıkan Ender Acılı, kısa süre öncesine kadar gölde suyun oldukça çekildiğini belirterek, "Yağmurlardan sonra gölün doluluk oranı çok artmış. Bu duruma çok sevindim. Kuraklık hiç iyi değildi. Sırf gölün durumunu merak edip geldim. Çok güzel dolmuş" dedi.