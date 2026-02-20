Yağmurlar Seyhan’ı doldurdu: Sevgi Adası’na ulaşım kesildi

Adana’da kuraklık döneminde su seviyesinin düşmesiyle birlikte araç ve yaya geçişine açılan Sevgi Adası yolu, son haftalarda etkili olan yağışların ardından yeniden sular altında kaldı. Kentte yaklaşık üç haftadır aralıklarla devam eden yağışlar, Seyhan Baraj Gölü’nün doluluk oranını yüzde 75 seviyesine çıkardı. Su seviyesindeki artışla birlikte, kuraklık sürecinde ortaya çıkan ve vatandaşların yürüyerek ya da araçla ulaşım sağladığı doğal geçiş güzergâhı tamamen kapandı.
Meteoroloji verilerine göre Adana’ya 2026 yılının ilk 50 gününde yaklaşık 1 yıl 3 aylık yağış düştü.
Özellikle son 3 haftada belirli günlerde 100 kilogramın üzerinde yağmur düştü. Bu yağışlardan sonra daha önce yüzde 58 olan gölün doluluk oranı ise yüzde 75’e kadar çıktı.
Artan yağışlarla birlikte Seyhan Baraj Gölünde kuraklık döneminde suların çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar yeniden su altında kaldı. Kuraklık döneminde araç ve yaya ile ulaşım sağlanabilen göl ortasındaki Sevgi Adası’na giden yolun da suyla kaplandığı görüldü.
Yetkililer gölde bir taşkın olmaması için kontrollü bir şekilde kapakları açarak suyu Seyhan Nehrine vermeye başladı.Göl kenarında gezintiye çıkan Ender Acılı, kısa süre öncesine kadar gölde suyun oldukça çekildiğini belirterek, "Yağmurlardan sonra gölün doluluk oranı çok artmış. Bu duruma çok sevindim. Kuraklık hiç iyi değildi. Sırf gölün durumunu merak edip geldim. Çok güzel dolmuş" dedi.
Bünyamin İşten ise daha önce gölde su seviyesinin çok düştüğünü ifade ederek, "Daha önce geldiğimde gölde su yoktu. Göl çok çekilmişti ama şimdi dolmuş" diye konuştu.
Haluk Cehavir de kuraklık döneminde vatandaşların Sevgi Adası’na yürüyerek gidebildiğini hatırlatarak, "Yağmur sonrası göl dolduğu için Sevgi Adası’na artık yürüyerek gidilemez. Gölün dolması hepimizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.
Adana’da önümüzdeki günlerde de yağmur beklendiği öğrenildi.