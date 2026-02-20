Yağmurun bereketi Karaçay Vadisi’ni coşturdu: Gören telefona sarılıyor

Osmaniye’de hafta boyu etkili olan yağışların bereket olduğunu, şehrin ve doğal yaşamın suya ihtiyacı olduğunu söyleyen Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan, "Yaklaşık 30 yıldır Osmaniye Karaçay Vadisi’nde bulunan Saklı Şelale’ye gelirim. Hem dağcıyım hem de doğa yürüyüşçüsüyüm. Bu güzellikleri yıllardır görüyoruz. Ancak suyun görkemini, bu kadar kuvvetli bir akışını 30 yıldır ilk kez bu kadar canlı görüyorum. Su hayatımızda önemli bir yere sahip. Şu günlerde tüm memleketimizde, Türkiye’mizde olumsuz anlamda şehir yaşamını etkilemiş olsa da doğa güzelliklerimizi canlandırması noktasında suya ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu güzellikleri gördükten sonra suyun hayatımızdaki ne kadar önemli bir unsur olduğunu bir kez daha yaşıyor ve hissediyoruz. Buraya nasıl bir canlılık kattığını da geldiğimizde gözlemliyoruz. Suyun debisi ciddi anlamda artmış durumda. 30 yılı aşkın süredir yaptığım gözlemlerde bu kadar canlı aktığını ilk kez görüyorum. Burası sadece Karaçay Vadisi’nin bir kolu. İnşallah memleketimiz ve şehirlerimiz suyun olumsuz getirdiği sel felaketlerinden bir daha etkilenmez. Doğada da bu güzellikleri toplum olarak hep birlikte yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.