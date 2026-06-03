Yapımı 8 ay sürdü: Dünyada başka örneği yok

Yıllarca aynı araçla çalıştığını anlatan Sungur, "Askerden geldiğim günden beri 302 ile servisçilik yaptım. Gezmeye de düğüne de bu araçla giderdim. Hayatımın önemli bir parçasıydı. Bu yüzden onun minyatürünü yapmak benim için ayrı bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.





Yeni projeler üzerinde çalıştığını da açıklayan Sungur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni projelerim de var. O da tamamlandığında herkesin konuşacağı, dillere destan bir proje olacağına eminim. Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz."