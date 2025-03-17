Yaren diğer leylekleri de alıştırdı: Bilal Leylek ile Yusuf Amca da hikaye olma yolunda

Uzun süre orda durduktan sonra herkes yuvasına dağılıyor. Ama içinde biri var onun ismini Bilal koyduk. Bilal'e bir arkadaşım bakardı. Arkadaşım vefat edince, Bilal'e bakma işi bana kaldı. Bende yaklaşık 8 senedir kendisine bakıyorum. Bilal beni görünce dayamıyor, kendisini elimle besliyorum. Kışın gidince de çok özlüyorum" diye konuştu.