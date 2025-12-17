Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Yeni iş kapısı açıldı, bin 500 lira yevmiye ile çalışıyorlar: Yenileme çalışmalarıyla birlikte kadın istihdamında artış yaşandı

Yeni iş kapısı açıldı, bin 500 lira yevmiye ile çalışıyorlar: Yenileme çalışmalarıyla birlikte kadın istihdamında artış yaşandı

19:4217/12/2025, الأربعاء
IHA
Sonraki haber

Manisa Sarıgöl’de üzüm bağlarında başlatılan yenileme çalışmaları, kadın tarım işçilerine yeni istihdam alanları oluşturuyor. Günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışan kadınlar, bağların yeniden üretime kazandırılmasında önemli rol üstleniyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde verimi düşen üzüm bağlarında başlatılan yenileme çalışmalarıyla birlikte kadın istihdamında artış yaşanıyor. Bağ yenileme kapsamında kadın tarım işçileri, budama ve kesim işlerinde yoğun mesai harcıyor.

Dayıbaşı Necati Paracı ile birlikte üzüm bağlarına giden kadın işçiler, yenilenecek olan bağlarda asmaların budama işlemlerini yaparak çalışmalara başladı.


 Uzun yıllardır üretim yapılan ve yaşlanmaya bağlı olarak verim kaybı yaşayan üzüm bağlarında, asmalar köklenmeden önce ana omcadan ayrılıyor.

Bağını yenileme kararı alan üretici Mehmet Özdemir, verimin düşmesi nedeniyle yenileme çalışmasına başladıklarını belirterek, "Bağımız oldukça yaşlandı. Yeniden yüksek verim alabilmek için yenileme yapıyoruz. Bu süreçte kadın işçilerimizin emeği büyük" dedi.


12 kişilik kadın işçi ekibiyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dayıbaşı Necati Paracı ise, "Yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağında yenileme çalışması yapıyoruz. Önce budama, ardından ana omcaya kadar kesim işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra asmanın gövdesi sökülerek yerine yeni asmalar dikilecek. Kadın işçilerimiz günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışıyor" diye konuştu.


Bağ yenileme çalışmalarıyla hem üzüm üretiminin artırılması hem de kadın tarım işçilerinin istihdama katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.


#Manisa
#Asma yaprağı
#Kadın
#Tarım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 1000 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Hangi kadroları kapsıyor, şartlar belli oldu mu? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülakatsız personel alımı son gelişmeler