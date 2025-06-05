Yeni uygulama başlatıldı: İçişleri Bakanlığından radar adımı! Vatandaş sayılarını görebilecek

Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor.





Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor.

Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor.