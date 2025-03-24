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Yüzü kapalı eli taşlı vandallar sokakları savaş alanına çevirdi: 5 polis memuru yaralandı

Yüzü kapalı eli taşlı vandallar sokakları savaş alanına çevirdi: 5 polis memuru yaralandı

09:1724/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
DHA
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<p>Kızılay'da bir araya gelen ve izinleri olmayan grup, sokakları savaş alanına çevirdi.</p>
Kızılay'da bir araya gelen ve izinleri olmayan grup, sokakları savaş alanına çevirdi.

Yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden bir grup, Ankara'da izinsiz gösteri düzenledi. Gösteride 5 polis memurunu yaralayan vandallar, sokakları savaş alanına çevirdi.

Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis müdahalede bulundu.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı.

Sokakları birbirine katan vandallar, ATM cihazlarına da zarar verdi.

İzinsiz gösteri nedeniyle müdahale edilen grup 5 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

#vandal
#Ekrem İmamoğlu
#ankara

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