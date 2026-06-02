1 ev 3 asgari ücret kadar ucuzladı: İşte en uygun konut fiyatına sahip 5 şehir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hanehalkı anketlerinde yatırımcı ilgisinin arttığı gözlemlenen konut piyasasında, Mayıs 2026 dönemine ait ilk resmi fiyat göstergeleri netleşti.
Gayrimenkul veri platformu Endeksa verilerine göre, nisan ayında 38 bin 754 TL olan Türkiye geneli ortalama konut metrekare birim fiyatı, mayıs ayında sınırlı bir artışla 39 bin 81 TL’ye yükseldi. Yıllık nominal artışın yüzde 25'te kalması ve yıllık TÜFE’nin yüzde 32 olarak gerçekleşmesi sebebiyle konut piyasasında reel değer kaybı devam ediyor.
İşte konut piyasasındaki 3 asgari ücretlik düşüşün detayları ve en uygun fiyatlı 5 şehir.
120 metrekare brüt ölçülere sahip ortalama bir konutun fiyatı da 4 milyon 670 bin TL olarak gerçekleşiyor. Bu rakam, aynı zamanda 167 aylık asgari ücrete de denk geldi.
3 ASGARİ ÜCRETLİK GERİLEME
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu arada geçen yılın mayıs ayında ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 285 TL olarak ölçülmüştü. Ortalama bir konut fiyatı söz konusu dönemde 3 milyon 754 bin TL olurken, bu rakam, 170 asgari ücrete denk geliyordu. Veriler aynı zamanda son 1 yılda, ortalama konut fiyatının 3 asgari ücret tutarında gerilediğini de ortaya koydu.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI KONUT FİYATINA SAHİP 5 ŞEHRİ
MUĞLA
Metrekare Fiyatı: 67.529 TL/m²
Durum: Bodrum ve Marmaris etkisiyle İstanbul’u geride bırakarak Türkiye’nin zirvesine yerleşti.
İSTANBUL
Metrekare Fiyatı: 62.140 TL/m²
Durum: Megakent, yüksek arsa ve üretim maliyetleriyle en pahalı ikinci şehir konumunda.
ANTALYA
Metrekare Fiyatı: 53.426 TL/m²
Durum: Turizm ve yabancı yatırımcı talebinin etkisiyle zirvedeki yerini koruyor.
ÇANAKKALE
Metrekare Fiyatı: 49.982 TL/m²
Durum: Son yıllardaki lojistik ve altyapı projeleriyle değeri en çok katlanan illerden biri.
İZMİR
Metrekare Fiyatı: 48.498 TL/m²
Durum: Ege'nin incisi, en pahalı konut endeksinde ilk 5'i tamamlıyor.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ KONUT FİYATINA SAHİP 5 ŞEHRİ
KİLİS
Metrekare Fiyatı: 16.265 TL/m²
Durum: Türkiye genelinde konut metrekare birim fiyatı en düşük olan lider şehir.
AĞRI
Metrekare Fiyatı: 19.732 TL/m²
Durum: Uygun fiyatlı konut endeksinde listenin ikinci sırasında yer alıyor.
OSMANİYE
Metrekare Fiyatı: 20.634 TL/m²
Durum: Doğu Akdeniz bölgesinde bütçe dostu metrekare fiyatıyla öne çıkıyor.
MALATYA
Metrekare Fiyatı: 21.100 TL/m²
Durum: Deprem sonrası yapılaşmanın sürdüğü kentte fiyatlar en uygun dördüncü seviyede.
KAYSERİ
Metrekare Fiyatı: 21.937 TL/m²
Durum: İç Anadolu'nun dev sanayi kenti, en ucuz konut sunan ilk 5 şehir arasına girdi.
REEL KAYIP SÜRÜYOR
Öte yandan mayıs itibarıyla ölçülen veriler, konutta son 1 yıllık dönemde nominal artışın %25 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Yıllık TÜFE’nin %32 olduğu dikkate alındığında, konut fiyatlarında son 12 aylık dönemde reel kayıp yaşandı.
TCMB tarafından gerçekleştirilen hane halkı mayıs anketi sonuçlarına göre ise gelecek 12 ayda konut fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 33,95 oldu.