117 yaşına kadar yaşayan kadının uzun ömür sırrı ortaya çıktı: Her gün 3 defa bunu yiyormuş

117 yaşında hayatını kaybeden Maria Branyas'ın uzun yaşam sırrı bilim adamlarının yaptığı kapsamlı araştırmayla ortaya çıktı. DNA ve hücre analizlerinde biyolojik yaşının takvim yaşından 23 yıl daha genç olduğu belirlenen Branyas'ın, son 20 yıldır her gün tükettiği o besinin sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığı tespit edildi.
İki dünya savaşı, İspanyol İç Savaşı, 1918 İspanyol gribi ve son olarak COVID-19 pandemisini atlatarak 117 yıl 168 gün yaşayan Maria Branyas, bilim dünyasının merceği altındaydı. Dr. Manel Esteller liderliğindeki uzman ekip, dünyanın en yaşlı insanının kan, tükürük ve DNA örneklerini inceleyerek tarihin en kapsamlı "asırlık" araştırmasını tamamladı.
Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan sonuçlar, yaşlanma ile hastalıkların aslında birbirinden tamamen ayrılabileceğini kanıtladı.
Hücreleri tam 23 yaş daha genç çıktı
Araştırmanın en çarpıcı sonucu, Maria Branyas'ın epigenetik saat (biyolojik yaş) analizinde ortaya çıktı. Yapılan testlerde, Branyas'ın hücrelerinin kronolojik yaşından tam 23 yaş daha genç davrandığı ve hissettiği belirlendi.
Uzmanlar, Branyas'ın vücudunda aşırı yaşlanma sinyalleri bulunmasına rağmen; kanser, demans (bunama) veya ciddi kalp damar hastalıklarının hiçbirine yakalanmadığını gördü. Bu durum, doğru genetik ve hücresel korumayla yaşlılığın getirdiği ölümcül hastalıklardan kaçınmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Uzun yaşamın sırrı bu hücrelerde
Bilim adamları, Branyas'ın gen haritasında beyin sağlığını, kalp fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini koruyan çok nadir gen varyantları tespit etti. Kan profilinde ise kötü kolesterolün (LDL) ve trigliserid seviyelerinin inanılmaz derecede düşük, iyi kolesterolün (HDL) ise çok yüksek olduğu görüldü. Ayrıca yaşlanmanın en büyük tetikleyicisi olan kronik inflamasyonun (vücut içi iltihaplanma) Branyas'ın vücudunda neredeyse hiç olmadığı belirlendi.
Araştırmada en ilginç detay ise bağırsak mikrobiyomu (bağırsak florası) analizinde saklı. Yaşlandıkça azalan ve bağışıklığı koruyan faydalı Bifidobacterium bakterileri, 117 yaşındaki kadının bağırsağında zirve yapmış durumdaydı.
Her gün 3 kase tüketiyordu
Bilim adamları bu durumun ardındaki pratik yaşam sırrını da paylaştı: Maria Branyas, hayatının son 20 yılında günde ortalama 3 kase yoğurt tüketiyordu. Uzmanlar kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için henüz erken olduğunu belirtse de, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak sağlığını destekleyerek bu olağanüstü ömre büyük bir katkı sağladığını söylüyor.