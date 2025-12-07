18 aydır hiç durmadı hayatı kabusa döndü: Yemek bile yiyemiyor sürekli yorgun

Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor. 1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım.