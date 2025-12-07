Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
18 aydır hiç durmadı hayatı kabusa döndü: Yemek bile yiyemiyor sürekli yorgun

18 aydır hiç durmadı hayatı kabusa döndü: Yemek bile yiyemiyor sürekli yorgun

11:337/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Batman’da 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle hayatı kabusa dönen Osman Akın (55), hastanelerden sonuç alamadığını belirterek, “Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum” dedi.

Batman’da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın’ın hayatı, 1,5 yıl önce başlayan hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın’ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi.

Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.

‘1 HAFTA DURUYOR 1 HAFTA DURMADAN DEVAM EDİYOR’

Hıçkırık nöbetleri başladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Osman Akın, “Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı. Ondan sonra devam etti. Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor.

Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor. 1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım.

Hastanede bir sürü film çekildim. Bir sürü tahliller yaptım. Kan tahlili yaptım. Daha bir çözüm bulamadılar. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum. Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Bu hıçkırık yüzünden benim ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz. Benimle uğraşıyorlar" diye konuştu.

#Batman
#Hıçkırık
#Hasta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026'da alım yapacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?